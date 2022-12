Simona Malpezzi (Pd): "Tagli a sanità e scuola a fronte di oltre un miliardo di condoni"

È una manovra ingiusta, che toglie a chi non ha per dare a chi ha già, allargando le disuguaglianze che esistono nel nostro paese. Con un tema di fondo che ci allarma molto: ci sono tagli a sanità e istruzione a fronte di più di un miliardo di euro di condoni. E tutto questo è grave ed inaccettabile”. Lo ha dichiarato ai microfoni di RaiNews la presidente dei senatori del Partito democratico Simona Malpezzi, durante la discussione della legge di Bilancio 2023 in aula a Palazzo Madama.