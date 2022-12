Soldati russi scavano in fretta e furia chilometri di trincee a Zaporizhzhia

Nel servizio dell'agenzia di stampa russa Zevzda news, il video delle truppe di terra di Putin che scavano chilometri di trincee, nella regione della centrale nucleare più grande d'Europa, a Zaporizhia, "creando fortificazioni affidabili vicino alla linea di contatto con i militanti delle forze armate ucraine".

Mosca si prepara a difendere. "Sono già stati realizzati diversi chilometri di trincee, trincee e punti di tiro".

Secondo un reportage del New York Times del 14 dicembre, da un'analisi basata su dati radar e immagini satellitari, la Russia ha accelerato negli ultimi due mesi la costruzione di trincee in Donbass, "con l'intento di rallentare la controffensiva ucraina".



Secondo il Nyt le fortificazioni segnalano una "volontà delle forze russe di costituire posizioni difensive più robuste contro la pressione ucraina, anche utilizzando ostacoli naturali come i fiumi".