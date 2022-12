Il soldato-cantante ucraino, la chitarra accanto all'elmetto: l'attore al fronte

Dai video dei social ucraini spunta il filmato di Dmitro Linartovich, attore e musicista che è stato reclutato nell'esercito di Kiev.

Nel post, viene definito “Il soldato-paracadutista, attore Dmitro Linartovich, canta canzone di Serdenko”.

Lo sforzo bellico di Russia al momento è concentrato sulla regione di Donetsk in Donbass, con l'intenzione di "liberarla completamente" secondo quanto dichiarato dal capo di stato maggiore militare russo, generale Valery Gerasimov, citato dalla Tass, aggiungendo che le forze russe continuano a colpire in profondità in territorio ucraino.