Meloni ospite di Bruno Vespa: "Mi aspetto italiani più ottimisti e orgogliosi della propria nazione"

"Mi aspetto un'Italia ottimista che si fidi delle sue istituzioni. I dati economici dell'ultimo trimestre dicono che siamo cresciuti più dei nostri omologhi francesi, tedeschi o spagnoli. Abbiamo una forza intrinseca come Nazione ma spesso ci è mancato ottimismo e sano orgoglio, perché la politica sembrava non fare cose di buonsenso". Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a “Porta a Porta” in onda su Rai 1.