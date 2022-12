La prima dichiarazione dell'uomo che ha fermato il killer: "Non sono un eroe, ho agito d'istinto"

Una testimonianza telefonica toccante quella di Silvio Paganini, il manager condomino che ha disarmato Claudio Campiti mentre sparava durante la riunione di condominio in cui sono state uccise tre persone.

“Non mi sento un eroe - dice in collegamento con Rainews24 - ho agito d'istinto, probabilmente sarei stato la quarta vittima. E' la prima volta che accetto di parlare, quanto emerso finora sui giornali non è frutto di mie dichiarazioni….Il mio pensiero va alle vittime di questa immane follia…Forse la giustizia italiana dovrebbe interrogarsi e agire per prevenire, evitare che certe situazioni degenerino in tragedie".