"Sono il capo della polizia di Tampa. Spero che ci lascerai andare"

La polizia non ha potuto fare altro che decidere la sospensione. O'Connor si è scusata pubblicamente con una dichiarazione scritta. "E' stato un errore di valutazione da parte nostra - ha dichiarato - quello di guidare su una strada pubblica con un mezzo senza targa". Le scuse, però, al momento non sembrano essere bastate. "Tutti - ha detto la sindaca di Tampa, Jane Castor - devono rispondere delle loro azioni, non importa la posizione che occupano. Questo atteggiamento è stato inaccettabile. Il capo O'Connor sarà sottoposto all'intera procedura e affronterà le dovute conseguenze". Venerdì la sindaca ha annunciato la sospensione della dirigente. Al suo posto, al momento, è stato nominato il vice.