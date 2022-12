Spagna, un pullman precipita nelle gelide acque del fiume Lerez: sei morti - Video

Sei persone sono morte la notte scorsa dopo che un autobus passeggeri è caduto per 40 metri fino al fiume Lerez all'altezza del Comune di Cerdedo-Cotobade, lungo la strada che collega Lugo e Pontevedra, in Galizia nel nord-ovest della Spagna. Il bus trasportava sette passeggeri (in otto compreso l’autista), che si stavano recando in visita ai detenuti del carcere di Monterroso.

Ci sono solo 2 sopravvissuti, il conducente e una passeggera, che è riuscita a dare l’allarme chiamando i soccorsi dal cellulare per avvertire che il veicolo era caduto e si stava riempiendo d'acqua. I due sono stati recuperati vivi dai rottami e trasportate in ospedale, uno dei due è il conducente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di sabato, durante una fortissima pioggia.

Le operazioni di soccorso sono state interrotte nella notte a causa delle forti piogge che hanno spazzato la regione della Galizia. Inoltre, Il fiume è rimasto al di sopra della soglia di esondazione per tutta la notte. I soccorritori hanno ripreso l'operazione all'alba, con l'aiuto dei sommozzatori e di un elicottero.