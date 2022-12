Sparatoria a Parigi: scontri tra manifestanti e polizia, che indietreggia

Nei pressi del luogo della sparatoria di stamattina a Parigi, in rue d'Enghien nel 10° arrondissement, tafferugli sono scoppiati dopo che il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin si è recato sul posto e ha preso la parola. Le immagini mostrano lanci di oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con l'uso di gas lacrimogeni.

Non è chiaro quale sia il motivo degli scontri. La sparatoria di stamattina ha colpito un centro culturale curdo e nelle ore successive diversi membri della comunità curda si erano raccolti davanti al centro. Darmanin, prendendo la parola sul posto, ha dichiarato che l'assalitore, un 69enne rimasto ferito e che è stato fermato, "voleva ovviamente attaccare gli stranieri" ma che non è certo che il killer volesse specificamente prendere di mira i curdi.

Secondo BFMTV, i manifestanti protestano contro il governo e il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, per non aver garantito la protezione della comunità curda di Parigi. Sei agenti sono rimasti feriti negli scontri, secondo quanto riferito da una fonte del sindacato di polizia all'emittente France Télévisions.

Secondo quanto riporta Le Parisien, vi sono anche auto che sono rimaste danneggiate negli scontri con i dimostranti, che scandivano slogan contro la Turchia di Erdogan e lanciavano oggetti contro gli agenti, e la polizia che ha risposto con i lacrimogeni. Dei bidoni della spazzatura sono stati dati alle fiamme.

Stasera Darmanin terrà una riunione speciale per valutare le minacce sulla comunità curda in Francia. Membri sotto shock della comunità curda a Parigi hanno riferito che erano stati recentemente avvertiti dalla polizia di minacce su obiettivi curdi e hanno chiesto giustizia a seguito della sparatoria. Poco dopo la sparatoria, mentre la responsabile del 10° arrondissement Alexandra Cordebard aggiornava i giornalisti e riferiva che gli spari erano avvenuti in prossimità di un centro culturale curdo, di un ristorante e un negozio di parrucchiere, sullo sfondo si sentiva una folla che cantava 'Erdogan terrorista', in riferimento al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e 'Stato turco assassino'.

Video di Clément Lanot