Sparatoria a Roma: la scientifica esegue i rilievi nel bar dove si è consumata la strage

I carabinieri della scientifica hanno effettuato i rilievi all'interno del gazebo che il Consorzio Valleverde aveva affittato per svolgere oggi la riunione. Si tratta di una organizzazione che gestisce villette nella zona del lago di Turano, utilizzate come seconde case dai consorziati molti dei quali vivono però nella zona dove la sparatoria è avvenuta. Molti i curiosi presenti in via Monte Giberto che assistono all'attività di verifica dei carabinieri nella struttura in legno di fronte ad un bar, teatro della tragedia.