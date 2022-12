È possibile diventare più buoni? "Spirited" reinventa in musica il "Canto di Natale" di Dickens

Ryan Reynolds ha dovuto lavorare sodo per padroneggiare le sue abilità di canto e ballo per il film di Natale Spirited. L'attore si è allenato per mesi per interpretare il personaggio simile a Scrooge nella rivisitazione moderna del classico di Charles Dickens. Will Ferrell, che interpreta il fantasma del regalo di Natale (la voce italiana nel servizio è di Emiliano Conti) concorda sul fatto che anche lui ha trovato difficile uscire dalla sua zona di comfort. "È stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto finora. Ma ne ho adorato ogni secondo". "Spirited" ha avuto un'uscita cinematografica limitata negli Stati Uniti ed è in streaming su Apple TV. Le interviste al cast per il settimanale di cultura e spettacolo Tuttifrutti