Il ministro dell'Interno Darmanin sul luogo della strage: "Azione deliberata contro gli stranieri"

“La polizia giudiziaria lo conosceva per precedenti giudiziari, ma non era considerato un estremista di destra. Da quando sono ministro abbiamo sventato nove attentati di estrema destra, ma questo signore non era nelle nostre conoscenze in questo ambito”, ha detto il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin.

“Non posso intervenire sull'inchiesta in corso, sappiamo che aveva il porto d’armi e che effettuava esercitazioni nei tiri a segno”, ha detto ai giornalisti sul luogo della strage, e ha precisato: “L’omicida era stato rilasciato l’11 dicembre per un’altra indagine”.

Ha voluto rassicurare anche i curdi di Parigi: “Il prefetto creerà una scorta per la comunità curda”.