Stromboli: la spettacolare eruzione con crollo di parte del cratere, che ha causato il maremoto

Il video, con riprese aeree, della Sciara del Fuoco, il costone del vulcano di Stromboli, lungo il quale una densa nube di fumo e cenere ha accompagnato la discesa in mare di parte del cratere crollato in seguito alla ripresa dell'attività vulcanica.

Successivamente, un maremoto con onde alte un metro e mezzo, registrato intorno alle 15 di oggi pomeriggio, ha fatto scattare l'allarme della Protezione civile. Il ministro siciliano per il mare Nello Musumeci ha rassicurato: “L'onda da tsunami di questo pomeriggio non ha fatto vittime ma solo danni non significativi”.