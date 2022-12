Sudafrica, onda anomala si abbatte su una spiaggia a Durban: 3 morti e 17 feriti

È di tre morti il bilancio di un'onda massiccia e anomala che ha colpito la spiaggia North Beach a Durban, in Sudafrica. I servizi di emergenza medica fanno sapere che hanno “risposto alle segnalazioni di un'onda anomala che ha scaraventato un gruppo di bagnanti contro il molo, causando ferite multiple” ha dichiarato il portavoce dei servizi sopracitati, Njabulo Dlungele, aggiungendo che “purtroppo tre persone, tra cui un adolescente, sono state dichiarate decedute sul posto”.

Almeno 17 persone sono state portate in varie strutture mediche per essere curate dopo aver riportato ferite, ha aggiunto Nlungele. Più di 35 bagnini hanno partecipato agli sforzi di salvataggio, assistendo oltre 100 persone colpite dall'onda, secondo il Comune, che ha aggiunto che è stata avviata un'indagine sull'incidente, soprattutto per stabilire l'origine del moto ondoso.

Durban è solitamente piena di attività durante le festività natalizie, visto che attira turisti locali e internazionali sulle sue spiagge. Quest'anno si prevede che le festività richiameranno molti viaggiatori di tornare sulle spiagge dopo gli anni di chiusure per il Covid.