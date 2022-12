Sventola la bandiera ucraina per le strade di Mosca. Nessuno dice nulla: "Esperimento sociale"

"Forse si aspettava di provocare una sorta di aggressione tra le persone e mostrare odio per gli ucraini, ma la maggior parte delle persone ha reagito con indifferenza o ha semplicemente fatto commenti", così secondo fonte ucraina, l'effetto dell'incredibile video:

nelle immagini (girate in modalità "selfie"), il filmato mostra un ragazzo che sventola la bandiera ucraina camminando, con di sfondo palazzi dove sono riconoscibili le scritte in lingua russa, secondo chi lo pubblica sul Telegram si tratta di Mosca.

Il ragazzo - si scrive nel post sui social - "ha deciso di condurre un esperimento sociale".

"Prova a fare qualcosa di simile a Kiev o Odessa, dove un uomo è stato condannato a 15 anni per la bandiera russa", conclude il messaggio allegato al video.