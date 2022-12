Rivediamo la Coppa Davis vinta in Cile nel 1976. Quel gesto plateale delle magliette rosse in campo

Tennis, il 19 dicembre 1976, 46 anni fa, l'Italia vinceva la Coppa Davis a Santiago del Cile, quando il Paese era governato dal dittatore Augusto Pinochet. La qualificazione alla finale diede vita a una polemica che trascendeva i meri confini dello sport: la Nazionale di tennis doveva o meno andare a Santiago per disputare la finale? E a chi spettava decidere? Alla Federazione tennis, al Coni o addirittura al governo? Quali erano le implicazioni politiche di questa vicenda sportiva? Dopo che la Federazione optò per la partecipazione l'Italia scese in campo, ma Adriano Panatta e Paolo Bertolucci giocarono indossando una maglietta rossa come simbolo di protesta. Una pagina di storia, sportiva e non solo, ripercorsa attraverso le voci dei tennisti che ne furono protagonisti.