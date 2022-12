Terremoto in California, parte la conta dei danni: colpiti case, negozi e strade

Due morti, a causa di emergenze mediche verificatesi subito dopo il terremoto, e 11 feriti è il bilancio del terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito la contea di Humboldt, nel nord della California. Decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità mentre “danni strutturali significativi”, comprese le condutture del gas e dell'acqua, si sono registrati nella comunità di Rio Dell mentre danni moderati sono stati segnalati in tutta la valle del fiume Eel. La polizia ha chiuso un ponte che attraversa il fiume a Ferndale, una pittoresca cittadina nota per le sue vetrine e case vittoriane in stile pan di zenzero, dopo che sono state scoperte quattro grandi crepe nella campata.