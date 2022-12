Torino, c'è troppa neve sulle rotaie e il tram resta bloccato: l'autista scende e pulisce i binari

Era stata annunciata l'allerta gialla, con possibili disagi nella viabilità, e così è stato. A Torino la prima nevicata dell'anno ha creato qualche problema ai mezzi pubblici. In particolare un tram è rimasto bloccato in piazza della Repubblica a causa della neve sui binari. Dopo la pulizia delle rotaie il mezzo è ripartito. Secondo l'amministrazione sarebbero attivi 300 mezzi sugli oltre 2800 km di strade. “Sono 70 i cosiddetti lotti neve territoriali - spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - che impiegano al momento circa trecento mezzi che vengono seguiti in tempo reale dai tecnici della viabilità sulla nostra piattaforma gestionale del Servizio Invernale”. Stando ai dati rilasciati dall'assessora alla Viabilità del Comune, Chiara Foglietta, a Torino è stato raggiunto il livello giallo del piano neve con una precipitazione nevosa tra i 6 e i 10 centimetri.