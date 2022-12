Turchia, decine di migliaia in piazza per sostenere il sindaco anti Erdogan Ekrem Imamoglu

Sono decine di migliaia gli abitanti di Istanbul scesi in strada presso la piazza del municipio della metropoli sul Bosforo per manifestare la propria solidarietà al sindaco della città Ekrem Imamoglu. Quest'ultimo è stato colpito ieri da una condanna a 2 anni, 7 mesi e 15 giorni perché ritenuto colpevole di 'ingiuria' nei confronti dei membri del Comitato per le Elezioni turco, che annullò la sua vittoria decidendo il ritorno alle urne (dove poi Imamoglu ripetè il successo). Il sindaco di Istanbul non andrà in carcere ma per lui comunque rimane il rischio dell'interdizione dai pubblici uffici nel caso la condanna diventi definitiva.

Imamoglu ha radunato una grande folla ieri sera subito dopo la condanna e ha dato appuntamento ai cittadini oggi. Un appello raccolto da numerosissime persone che hanno continuato a confluire in attesa del momento in cui il sindaco prenderà la parola. Per l'appuntamento è stato montato un palco e che, oltre a una grande partecipazione da parte della popolazione, ha visto arrivare il segretario del partito repubblicano Chp di Imamoglu, Kemal Kilicdaroglu e la leader dell'altra principale forza di opposizione, Meral Aksener del partito nazionalista Iyi oltre a numerosi sindaci che governano importanti città per l'opposizione.

La folla si è radunata per protestare contro il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan urlando lo slogan "Diritti, legge, giustizia". Le forze di opposizione, sei partiti di cui quattro forze minori, si sono riunite oggi e nei prossimi giorni è attesa la nomina di un candidato che sfiderà Erdogan alle elezioni previste a giugno 2023.

Ue: la condanna al sindaco di Istanbul è un colpo alla democrazia

"La decisione del tribunale di primo grado che condanna il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu a 2 anni, 7 mesi e 15 giorni di carcere e lo bandisce dalla vita politica per il reato di 'insulto a pubblici ufficiali' costituisce una grave battuta d'arresto per la democrazia in Turchia". Così in una nota un portavoce del Servizio per l'azione esterna Ue. "Questa sentenza è sproporzionata e conferma la sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e l'indebita pressione politica su giudici e pubblici ministeri in Turchia. In vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del prossimo anno, questa decisione è particolarmente significativa nel contesto della politicizzazione del sistema giudiziario del paese, che mina la libertà e l'equità del contesto elettorale. La Turchia deve ora invertire il continuo regresso in materia di diritti umani e stato di diritto".