Ultima Generazione a Courmayeur, bloccato il traforo del Monte Bianco - Video

Manifestanti contro le energie fossili del gruppo “Ultima Generazione” hanno bloccato l'accesso all'ingresso dal versante italiano del traforo del Monte Bianco. Sotto una decisa nevicata, hanno aperto uno striscione giallo con scritto “No gas no carbone” e iniziato un sit-in sulla carreggiata, impedendo il transito dei veicoli. Alcuni mezzi spazzaneve, inizialmente fermati, sono stati fatti passare.

Poco dopo è arrivata la polizia, chiedendo da subito di sgomberare la carreggiata: per motivi di sicurezza, gli autoveicoli non possono restare bloccati all'interno del tunnel. Successivamente il traffico ha ripreso a fluire su una delle due corsie, mentre attiviste e attivisti sono rimasti in presidio sull'altra. Gli agenti hanno consegnato loro coperte isotermiche.

Analoghi blocchi del traffico erano stati messi in atto negli ultimi tempi su diverse importanti arterie stradali a Roma, Milano e altre città. Inoltre, Ultima generazione si è fatta notare negli ultimi tempi per le azioni dimostrative in musei e gallerie d'arte e, solo due giorni fa, in occasione della prima alla Scala.