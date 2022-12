Un blindato russo tira con la fune il carro armato sul treno: il finale è disastroso

In mezzo alla campagna Ucraina ricoperta di neve, il convoglio ferroviario che porta i mezzi russi in guerra arranca lungo i binari. I militari si vedono costretti a far scendere mezzi ed equipaggi. La manovra si consuma in pochi istanti: un blindato tira con la fune un carro armato già sporgente e il tentativo si rivela un vero e proprio disastro. La fune si irrigidisce, il tank risponde ai comandi ma cade malamente dal treno e in un attimo si ribalta. La telecamera documenta la manovra.