L'appartamento è gelido e riscaldarlo costa: questo russo vive in cortile

Viaceslav Platunov, abitante della città Slobodsky, regione di Kirov, nella Russia europea nordorientale, per protesta contro tariffe elevate per il riscaldamento e, nonostante il pungente freddo nell’appartamento, ha deciso di vivere all’aria aperta.

Secondo l’uomo, nel suo appartamento la temperatura non è poi tanto più alta rispetto al cortile ma, almeno all’aria aperta, non si paga il riscaldamento. A casa di Platunov la temperatura non va oltre 17 gradi, ma il riscaldamento gli costa 100-120 euro al mese.

Viaceslav Platunov dorme in un sacco a pelo, si scalda e cucina con fuoco. Non manca l'alberello di Natale. Le autorità russe spiegano che il riscaldamento con le sole caldaie a carbone e diesel hanno un costo molto elevato.