Video del raro evento che ha imbiancato i deserti del Kuwait

"Non si vedeva così tanta grandine durante la stagione invernale da 15 anni", ha detto Muhammad Karam, ex direttore del dipartimento meteorologico del Kuwait. Immagini e video di strade meridionali parzialmente ricoperte di grandine e ghiaccio si sono diffusi online per celebrare il raro evento meteorologico. I bambini hanno indossato sciarpe e impermeabili mentre raccoglievano grandine nel distretto di Umm al-Haiman, a circa 50 chilometri a sud di Kuwait City. Il dipartimento meteorologico del Kuwait ha dichiarato che le precipitazioni da martedì hanno raggiunto i 63 millimetri, ma che il tempo sta migliorando. Karam ha detto che si aspetta che il fenomeno si ripeta perchè il cambiamento climatico sconvolge i modelli meteorologici. A gennaio altra aria gelida potrebbe essere spinta a sud dai venti provenienti dalla siberia

La nazione del Golfo ricca di petrolio sopporta il caldo torrido estivo e gli scienziati prevedono che potrebbe diventare invivibile in futuro a causa del cambiamento climatico. Nel 2016, le temperature estive hanno raggiunto il picco di 54 gradi Celsius. l'Autorità pubblica per l'ambiente ha avvertito che se la tendenza resta questa alla fine di questo secolo le temperature estive di alcune parti del Kuwait potrebbero essere più alte di 4 o 5 gradi.