Il tornado si abbatte su un parcheggio in Louisiana

Uno dei tornado che sta imperversando in queste ore in Louisiana si è abbattuto su un parcheggio a New Iberia. In questo video postato su Facebook si vede il tornado che solleva detriti sotto la pioggia battente nella città a circa 113 km a sud-ovest di Baton Rouge dove si sono registrati danni e alcuni feriti lievi con molte persone sono state estratte dalle macerie.

Sono tre le vittime al momento accertate in tutta la Louisiana a causa dell'ondata di maltempo che negli ultimi giorni sta attraversando da nord a sud gli Stati Uniti con parti delle Grandi Pianure e del Midwest sepolte dalla neve.