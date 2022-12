L'abbraccio tra Duda e Zelensky di ritorno dagli Stati Uniti - Video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il collega polacco Andrzej Duda all'aeroporto di Rzeszow, nell'ovest della Polonia, di ritorno dal suo viaggio dagli Stati Uniti. "Sulla via del ritorno, ho avuto un incontro con un amico dell'Ucraina, il presidente della Polonia Andrzej Duda". Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky via Telegram. "Abbiamo tirato le somme dell'anno, che ha portato sfide storiche a causa di una guerra su larga scala", si legge nel post, "abbiamo anche discusso dei piani strategici per il futuro, delle relazioni bilaterali e delle interazioni a livello internazionale nel 2023. Grazie per il vostro incrollabile e potente sostegno!".