Farian Sabahi: Ali Khamenei vive il 'dilemma del dittatore', mentre il regime mostra le prime crepe

“Il regime mostra le prime crepe, con tre ayatollah che hanno criticato le recenti esecuzioni volute dalla magistratura iraniana ai danni di due giovani manifestanti accusati di muharebeh, Majidreza Rahnavard e Mohsen Shekari”, dice Farian Sabahi a Rainews.it

"Chiunque sia accusato di muharebeh, ovvero di guerra contro Dio o 'corruzione sulla terra', non dovrebbe essere necessariamente giustiziato", ha dichiarato l'ayatollah Morteza Moghtadai, aggiungendo che secondo l'Islam tali accuse sono legate alla guerra, non a scontri tra persone. Critiche dello stesso tenore sono state mosse da altri due ayatollah che arrivano dalla città santa di Qom.

"Ali Khamenei si trova davanti al ‘dilemma del dittatore’ e cioè se non offre al suo popolo prospettive di cambiamento le proteste continuano, mentre se le dovesse offrirle apparirebbe debole", dice ancora Farian Sabahi.

Ma le violazioni dei diritti umani in Iran riguardano le persone anche dopo la morte. Il corpo di chi muore da ‘martire’ secondo il popolo, termine assegnato anche a Mahsa Amini, spesso viene ‘maltrattato’ dalle autorità: seppelliti alla buona o negati ai familiari per l'ultimo saluto. Lo abbiamo visto in un video postato sui social per Majidreza Rahnavard, la cui esecuzione è avvenuta pubblicamente per ordine della magistratura, ci dice la docente autrice di Storia dell'Iran per il Saggiatore (2020).

Sabahi racconta di un romanzo classico della letteratura persiana femminile pubblicato nel 1969 che oggi potrebbe offrire una lettura interessante di quanto sta succedendo in Iran, Suvashun. Una storia persiana della scrittrice Simin Daneshvar, edito da Brioschi e tradotto in molte lingue. Racconta la storia di una donna altolocata di Shiraz che, dopo profondi turbamenti interiori tra il desiderio di mantenere la tranquillità familiare e la paura di metterla a rischio per gli ideali di libertà e giustizia, piange il marito rimasto ucciso tra le forze della resistenza durante la seconda guerra mondiale. Solo dopo la morte dell'amato comprende che questi non deve essere morto invano".