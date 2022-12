Video POV di una squadra di artiglieri ucraini bersagliati dal fuoco russo

Una squadra di artiglieri ucraini aspettano il mezzo per recuperare un mortaio, ma appena il pickup arriva e iniziano le operazioni di carico vengono bersagliati dal fuoco nemico. Il proiettile russo cade molto vicino alla squadra ma i soldati non vengono feriti in modo grave e riescono a darsi alla fuga abbandonando però il mortaio. La velocità di spostamento è la strategia migliore per cercare di evitare il fuoco nemico ma non sempre è garanzia di sicurezza.