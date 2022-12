Video: Putin usa per la prima volta la parola guerra in riferimento all'Ucraina

In questo video, diffuso oggi da NextaTV, Putin pronuncerebbe per la prima volta la parola “guerra” in relazione all'operazione bellica in Ucraina dall'inizio dell'invasione. In particolare il presidente della Federazione Russa si riferisce alla “fine della guerra”, esito che Putin dice di voler raggiungere prima possibile. In Russia questa è una parola vietata da tempo e pronunciarla può portare anche al fermo da parte delle forze dell'ordine. Sin dall'inizio, Mosca aveva imposto a tutti, anche e soprattutto ai media, l'uso dell'allocuzione “operazione speciale”.