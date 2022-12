Vite di ferro nella lasagna della mensa scolastica, ipotesi goliardia o sabotaggio

Una vite autofilettante di 4 centimetri, trovata in una porzione di lasagne servita nella mensa scolastica dell’Istituto comprensivo Bruno Buozzi di Monterotondo.

Il caso a poco più di un anno da altri episodi analoghi: ad aprile del 2021 la ditta assegnataria fu costretta a mettere un metal-detector nel sistema di confezionamento dei cibi che distribuiva. Ma quest’anno si è aggiudicata l’appalto un’altra ditta, che confeziona 1700 pasti per gli istituti comprensivi del comune.

Si fa l'ipotesi di un gesto volontario, commesso per goliardia o per sabotaggio, ed il sindaco della cittadina sospende il servizio mensa in tutte le scuole comunali, tre istituti con diversi plessi.

Ora la Procura di Tivoli dovrà ricostruire l’intera filiera, dalla produzione e confezionamento dei cibi che vengono consegnati alle scuole in contenitori cumulativi, fino al "porzionamento" che viene effettuato da parte del personale delle stesse ditte direttamente negli istituti.

Un’indagine articolata è stata affidata ai carabinieri di Monterotondo.