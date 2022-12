Vladimir, 84 anni, denuncia la guerra in Ucraina con la sua street art

Vladimir Ovchinnikov è un ingegnere in pensione nato nel 1938 a Dušanbe in Tagikistan. Dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita a Mosca si è ritirato a Borovsk, una cittadina di 12.000 abitanti a un centinaio di chilometri a sud-ovest della capitale. È qui che negli ultimi 20 anni ha potuto dedicarsi a tempo pieno alla pittura, una passione intrecciata indissolubilmente al suo impegno civile che, dopo il 24 febbraio, gli ha procurato non pochi problemi con le autorità locali.

Vladimir è diventato un personaggio noto e apprezzato da molti a Borovsk. Dal 2002 ha dipinto più cento opere sui muri della città, molti dei quali raffigurano la condizione delle vittime delle repressioni dell'era stalinista, ma anche ritratti di grandi artisti russi come Pushkin e Gogol. Uno dei suoi disegni è dedicato alla liberazione della città dalle truppe naziste nel 1942 e adorna le pareti dell'ufficio di leva.

Il 25 marzo, a un mese dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Vladimir ha dipinto una ragazza con un vestito blu e giallo e delle bombe che le cadono sulla testa. Sotto, a caratteri cubitali, ha scritto: "STOP". Il murale non è passato inosservato viste le leggi che criminalizzano la manifesta opposizione alla campagna militare del Cremlino. "La polizia ha detto che quest’opera screditava il nostro esercito", ha detto Ovchinnikov alla Reuters.

Il murale è stato coperto e l’artista è stato condannato a pagare una multa di 35.000 rubli (circa 517 euro) per "discredito dell'esercito russo", un reato inserito di recente nel codice penale che prevede una pena fino a cinque anni di carcere. Sono migliaia i manifestanti che sono stati arrestati, condannati e multati in Russia dall'inizio della guerra. Ovchinnikov ha ricevuto più di 150 donazioni per contribuire al pagamento della sanzione.

L'ingegnere-artista allora ha ingaggiato una specie di duello con le autorità realizzando una nuova opera intitolata "bezumiye" ("follia" in russo), scritta con la lettera Z, diventata il simbolo della "operazione militare speciale" di Mosca contro Kyiv, opera che la polizia ha subito provveduto a coprire. Allora al posto del murale Ovchinnikov ha disegnato altre parole – “vergogna”, “fiasco”, “basta” - tutte con la Z e anche queste sono state subito cancellate.

Per Ovchinnikov, l'opposizione al conflitto in Ucraina ha un risvolto molto personale legato alla storia familiare. Suo nonno fu fucilato dai bolscevichi nel 1919 e suo padre fu arrestato durante le purghe di Stalin nel 1937. Per questo i riferimenti alla repressione sovietica sono così presenti nell’arte di Vladimir Ovchinnikov: "Il tema della repressione politica […] e la cancellazione della memoria storica, è la stessa cosa che continua ad accadere con l'Ucraina”.