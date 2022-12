Volo di prova: F-35 rimbalza sulla pista e si schianta, pilota espulso: l’atterraggio disastroso

Un atterraggio morbido ma qualcosa non va e l'F-35 tocca terra, rimbalza, per poi schiantarsi con la parte anteriore sulla pista. Scenica l'espulsione del pilota che scende accompagnato dal paracadute. L'incidente è avvenuto presso la base della Naval Air Station Fort Worth: protagonista un jet della Lockheed Martin. Nelle immagini il velivolo sembra riuscire nell'impresa, poi la situazione degenera: dapprima il rimbalzo e poi lo schianto col muso sul terreno. Il fumo, antipasto di un possibile principio di incendio, porta all'espulsione del pilota. Ancora da chiarire le cause e lo stato di salute del militare coinvolto.