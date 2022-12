Xi Jinping accolto calorosamente a Riyad: 6 caccia sauditi scortano il boeing presidenziale

Tenuti in parte nascosti i dettagli sugli spostamenti del leader cinese, per via delle tensioni interne sulla politica “Zero Covid”, nuove dichiarazioni raccontano la visita di Stato di Xi Jinping in Arabia Saudita. Il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha rilasciato nuovi dettagli sulla presenza, nei giorni scorsi, del presidente cinese a Riyad: “Una nuova era di sviluppo approfondito delle relazioni tra Cina e Stati Arabi, tra Cina e il Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) e tra Cina e Arabia Saudita”. Xi, infatti, durante il soggiorno in Arabia Saudita, ha anche tenuto incontri bilaterali con circa 20 leader arabi. A distanza di tempo, sono le immagini dell'arrivo del Boeing presidenziale cinese a far capire l'accoglienza riservata dall'Arabia Saudita a Jinping. Così il Boeing, appena entrato nello spazio aereo saudita, è stato scortato da sei caccia dell'aeronautica. Un'accoglienza ben diversa da quella che Mohammed bin Salman riservò al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si era espresso sul caso di Jamal Khashoggi, il giornalista assassinato in Turchia.

Wang ha ricordato che Xi ha tenuto un discorso programmatico al primo incontro sino-arabo, in cui il presidente cinese ha ripercorso “l'antica storia degli scambi amichevoli tra le due parti e ha affinato lo spirito duraturo dell'amicizia cino-araba che dura da mille anni”. Il presidente cinese avrebbe proposto “la costruzione di una comunità arabo-cinese più stretta, con un futuro condiviso, attenta all'evolversi dei tempi e ai mutamenti della situazione”. Il principe ereditario ha affermato che l'Arabia Saudita sostiene fermamente le misure e gli sforzi della Cina per la “deradicalizzazione e che più aziende cinesi sono benvenute a prendere parte attiva al processo di industrializzazione dell'Arabia Saudita”, ha osservato Wang. Parole che si traducono in contratti miliardari.