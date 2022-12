Boom di ricoveri al Meyer. Ricci: "Abbiamo la sensazione che la malattia sia più aggressiva"

“La situazione all’ospedale Meyer in questo momento è piuttosto impegnativa, la combinazione di virus sinciziale, responsabile di bronchioliti molto aggressive nei piccoli, e l’influenza sta provocando un aumento acuto di ricoveri” spiega il professor Zaccaria Ricci, primario dell’anestesia e rianimazione del Meyer. “Abbiamo bambini che hanno richiesto intubazione e ventilazione meccanica invasiva e altri che necessitano di un supporto respiratorio non invasivo- continua lo specialista –. Si tratta di pazienti molto piccoli: la maggior parte ha pochi mesi o comunque non più di un anno”.

L’ospedale si sta organizzando per garantire un posto letto per tutti i pazienti che ne hanno bisogno ma chiaramente questo significa dover rinunciare a svolgere le attività ordinarie.