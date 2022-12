Zelensky alla stazione di Przemysl in viaggio verso gli Stati Uniti – Video

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy è stato visto alla stazione ferroviaria della città polacca meridionale di Przemysl nel suo viaggio verso gli Stati Uniti mercoledì 21 dicembre, come mostrano i filmati dell'emittente privata TVN.

Nel video si vede Zelensky camminare con un gruppo di uomini in uniforme militare e sedersi in un convoglio di auto in attesa al binario della stazione per i treni in arrivo dall'Ucraina.

TVN ha riferito che Zelensky si è poi imbarcato su un aereo all'aeroporto di Rzeszow-Jasionka diretto a Washington.