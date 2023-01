"Alaska e California diventeranno russe": la previsione dello sciamano, danza tribale sul parquet

Nel marzo del 2020 celebrò un rito contro il “diavolo nero del coronavirus”, ma da quando il presidente Putin ha invaso l'Ucraina, Artur Tsybikov - presidente dell'organizzazione sciamanica di Irkutsk, in Siberia - non è nuovo alla propaganda a favore della guerra contro Kiev. Un video - diffuso con commenti ironici sui social ucraini - mostra una danza tribale di uno sciamano, condotta però su un parquet, all'interno di un appartamento: "Alaska e California diventeranno russe", la previsione di Tsybikov nel discorso a commento dell'esibizione.

"Il buon senso ha lasciato il Paese: il supremo sciamano della Federazione Russa Artur Tsybikov prevede che l'Alaska e la California diventeranno parte della Federazione Russa - scrive chi ha postato il video sulla rete ucraina - eE il supremo sciamano del gregge russo sembra il Fuhrer".

"Possiamo consigliargli: non pensare alla California, ma piuttosto guadagna soldi per una lavatrice , che i suoi compatrioti amano così tanto da portare via dall'Ucraina".