"116 carri armati Leopard verso l'Ucraina", un video circola sui social ucraini

Un video, che gira sui social ucraini, mostra una lunga fila di carri armati Leopard provenienti dalla Germania, caricati su un lungo treno fermo al confine con la Polonia, in territorio polacco: "Questo video sta circolando nei messenger tedeschi, dicono che sia stato girato a 40 km dal confine polacco".

"Mentre stanno ancora discutendo - continua il post - i Leopard sono già stati caricati sulle piattaforme: ne abbiamo contati 116, non so se questi carri siano destinati all'Ucraina o destinati ad altri scopi".



Si tratterebbe del modello "Leopard 2A5", il tank più diffuso in Europa.

Der Spiegel: “Decisione presa, la Germania manderà i suoi Leopard in Ucraina”

Ancora dovrebbero arrivare sul fronte della guerra invece, secondo quanto scritto dal quotidiano tedesco Der Spiegel: “La decisione è presa: la Germania manderà i Leopard in Ucraina” e permetterà ad altri Paesi alleati di inviare i propri. Stando alle informazioni del settimanale, Berlino sarebbe pronta a consegnare “almeno una compagnia” dei suoi carri armati pesanti, che Kiev ritiene necessari per fronteggiare l'invasione russa.

I 320 tank tedeschi “del desiderio”, e decisivi per Kiev

L'esercito tedesco ha uno stock di 320 tank Leopard 2, secondo una portavoce della Difesa tedesca alla CNN, ma non è chiaro quanti di questi carri armati siano operativi. Al di fuori dall'esercito, l'industria di armamenti Rheinmetall ha detto la settimana scorsa di avere uno stock di 139 Leopard, dei quali solo 29 sono pronti al combattimento. Tuttavia questi tank sono già stati promessi a Paesi terzi che hanno mandato vecchi carri armati sovietici all'Ucraina. Il resto dello stock non è ancora operativo: degli 88 tank rimanenti solo pochi potrebbero essere consegnati fra nove mesi e gli altri fra un anno. Un'altra industria tedesca di armamenti, la Ffg, dispone di 99 Leopard, ma si tratta del vecchio modello Leopard 1.