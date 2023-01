Aereo precipitato in Nepal: il fuoco sull'ala, la brusca virata. Il nuovo video del disastro

Le speranze di trovare sopravvissuti al peggior disastro aereo del Nepal degli ultimi decenni stanno svanendo: lo ha affermato la polizia, spiegando che “è improbabile che ci siano sopravvissuti”. Le squadre di soccorso, con almeno 300 uomini, sono tornate al lavoro e continuano a trovare brandelli di corpi setacciando i rottami carbonizzati dell'aereo. Almeno 68 su 72 persone sono morte quando un volo partito da Kathmandu e diretto alla città turistica di Pokhara si è schiantato e ha preso fuoco per cause ancora da determinare. Un nuovo filmato mostra il volo dello Yeti Airlines che precipita mentre si avvicina all'aeroporto. Prima di schiantarsi al suolo, nella gola del fiume Seti, l'ala destra del velivolo prende fuoco, poi la brusca manovra del pilota servita, probabilmente, per evitare le case nei pressi della pista di atterraggio. Allo schianto al suolo segue l'esplosione del bielica, ben visibile nelle immagini.