Afghanistan. La legge dei Talebani: anche i manichini devono avere il volto coperto

I manichini nei negozi di abbigliamento femminile della capitale afghana sono uno spettacolo inquietante, con le teste avvolte in fogli di alluminio o sacchetti di plastica. È uno dei segni del dominio dei Talebani sul Paese. Ma in un certo senso, sono anche una piccola dimostrazione di resistenza e creatività da parte dei commercianti.

Inizialmente, i Talebani volevano che i manichini fossero decapitati . Poco dopo aver preso il potere nell'agosto 2021, il Ministero per la prevenzione del Vizio e la promozione della Virtù aveva decretato che tutti i manichini dovevano essere rimossi dalle vetrine dei negozi o la loro testa staccata.

L'ordine si basava su una rigida interpretazione della legge islamica che proibisce le statue e le immagini di forma umana perché potrebbero essere venerate come idoli. Alcuni commercianti si sono adeguati. Ma altri si sono opposti lamentando l'impossibilità di esporre i loro abiti in modo adeguato ma anche che i manichini stessi sono oggetti di valore. I Talebani hanno dovuto fare una parziale marcia indietro e hanno emanato l'ordine di coprirne la testa.

I negozianti devono barcamenarsi tra l'obbedienza alla legge talebana e il loro lavoro che è attirare i clienti. Lycee Maryam Street, una strada commerciale frequentata dalla classe media e piena di negozi di abbigliamento, nella parte settentrionale di Kabul, è un compendio delle soluzioni più o meno fantasiose. Le vetrine e gli showroom sono popolati da manichini in abiti da sera e vestiti sfarzosi, tutti con il capo coperto nei modi più svariati.

Abdul Samad vende abiti tradizionali e usa gli stessi foulard per coprire i volti dei manichini. Ad Associated Press ha spiegato che i proprietari di negozi come lui non hanno altra scelta che seguire le istruzioni dei Talebani: "Non siamo adoratori di idoli e non veneriamo questi manichini, quando ci è stato ordinato di coprirli ci è dispiaciuto molto, ma non abbiamo altra scelta che seguire gli ordini. Siamo in una situazione in cui qualsiasi ordine dei governanti deve essere seguito".

I commercianti come Samad, tuttavia, devono anche pensare a come attrarre clienti per sopravvivere alla grave crisi economica in cui è precipitato il Paese dopo la presa di potere dei Talebani e la conseguente interruzione dei finanziamenti internazionali che ha gettato una grande fetta di popolazione nella povertà.

“Quando il Ministero del Vizio e della Virtù ha iniziato il suo lavoro, sono venuti nel mio negozio un paio di volte e mi hanno detto di coprire i volti dei manichini, anche se ho detto loro che non avrebbe funzionato. Ma abbiamo dovuto coprire i volti perché ci è stato ordinato di farlo, e questo ha avuto un impatto sul nostro lavoro, perché quando i clienti vengono nel nostro negozio la prima cosa che notano è il volto coperto dei manichini e non comprano. Ecco perché i nostri affari stanno diminuendo” conclude Muslim Rahimi dopo aver coperto i volti dei manichini nel suo negozio.