Agli Australian Open di Melbourne c'è chi tifa Putin - video

Gli organizzatori del torneo australiano di tennis hanno vietato l'esposizione di tutte le bandiere russe, includendo anche tutti i vari stendardi e oggetti con il simbolo “Z”, dopo che durante un incontro del primo turno tra l'ucraina Katerina Baindl e la russa Kamilla Rakhimova alcuni spettatori hanno mostrato una bandiera russa.

Ma, a quanto scrive il Guardian, alcuni tifosi, accorsi per il match tra Djokovic e Rublev (vinto facilmente dal servo per 6-1, 6-2, 6-4) hanno ugualmente sventolato le loro bandiere a sostegno dell'invasione russa in Ucraina, insieme a imprecisati cori a favore di Serbia e Russia.

Un uomo che indossava una maglietta con il simbolo “Z” pro-guerra è stato visto reggere una bandiera con la faccia di Putin, mentre un altro uomo è stato fotografato con una maglietta con il medesimo simbolo all'interno dello stadio.

Secondo una dichiarazione di Tennis Australia, 4 persone tra la folla che lasciava lo stadio hanno rivelato bandiere e simboli inappropriati e minacciato le guardie di sicurezza: "La polizia di Victoria è intervenuta e continua a interrogarli. Il comfort e la sicurezza di tutti è la nostra priorità e lavoriamo a stretto contatto con la sicurezza e le autorità".

Agli open di Australia i tennisti russi e bielorussi competono sotto una bandiera neutrale.