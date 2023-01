10 mesi in isolamento, torturato per ore: il calvario di Akbari, l'anglo-iraniano impiccato in Iran

In Iran è stato giustiziato l'ex viceministro Akbari, l'uomo con cittadinanza anglo-iraniana accusato di spionaggio per i servizi segreti britannici da Teheran. Intanto, continuano le proteste contro il regime. In Iran nuove proteste contro la guida suprema ali Khamenei e le esecuzioni di stato. "Vinceremo contro il regime" dicono i dissidenti fuggiti all'estero, mentre è stato giustiziato l'ex viceministro Akbari, l'uomo con cittadinanza anglo-iraniana accusato di spionaggio da Teheran.