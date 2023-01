Inondazioni in California, evacuata Montecito: la località dei vip dove vivono anche Harry e Meghan

La città californiana dove vivono il principe Harry e la moglie Meghan Markle, Montecito, è stata evacuata per il rischio che colate di fango possano travolgere le case. Il presidente americano Joe Biden ha decretato ieri l'emergenza in California alla luce delle "gravi tempeste invernali, inondazioni e smottamenti" in corso. Montecito, una città di circa 9 mila persone che è anche una delle preferite dalle star americane dell'intrattenimento americano come Oprah Winfrey e Jennifer Aniston, ha vissuto precipitazioni record nelle ultime 24 ore, con i suoi pendii già inzuppati da settimane di acquazzoni. I servizi d'emergenza della città, che si trova a 90 minuti da Los Angeles, hanno consigliato ieri l'evacuazione a tutti. "Andate via ora! Questa è una situazione in rapida evoluzione. Si prega di prestare molta attenzione agli avvisi di emergenza", si legge sul sito web dei vigili del fuoco.