Valanga in Tibet, almeno 28 morti

Un migliaio di soccorritori scava senza sosta. Ma la speranza di salvare superstiti è esile, dopo che centinaia di tonnellate di neve e ghiaccio sono piombate sull'uscita di un tunnel autostradale a Nyingchi, Tibet, intrappolando decine di persone nelle loro automobili. Il bilancio delle vittime conta al momento 28 morti. La località colpita si trova a più di 3mila metri sul livello del mare, a circa 5 ore di viaggio dalla capitale regionale Lhasa. La maggior parte delle vittime era in viaggio per le festività del nuovo anno lunare cinese, che tradizionalmente si festeggia in famiglia.