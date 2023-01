Sanremo: Amadeus, ospite a 'Domenica In', ancora non rivela l'identità dell'ospite internazionale

Bocca chiusa sull'identità dell'ospite internazionale che si esibirà nella 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Amadeus, ospite di Mara Venier a 'Domenica In' in collegamento dalla cittadina ligure, non ha svelato il nome dell'artista donna di origini italiane di cui ha parlato Fiorello nel suo programma. "Sarà una cosa molto bella -si è limitato a dire -, ma finché la cosa non è concreta non si può dire nulla".

Il direttore artistico del Festival, poi, ha commentato la partecipazione di tanti big come ospiti all'Ariston. “Volevo omaggiare i grandi della musica italiana che sono con noi. Perché doverli ricordare... Sono attualissimi, ci hanno regalato canzoni indimenticabili. Ecco perché li ho voluti. E' la storia della nostra musica che deve essere applaudita e abbracciata sul palco del Festival”, ha detto riferendosi ai Pooh, ad Al Bano, a Massimo Ranieri, a Peppino Di Capri e a Gino Paoli, oltre a Gianni Morandi che sarà co-conduttore.