Amatrice, cade 1 metro di neve in 3 ore. Le strade si riconoscono a malapena: il video amatoriale

È stato il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, a dare il senso della perturbazione nevosa che ha di fatto mandato in tilt la viabilità del comune in provincia di Rieti: “La situazione è disastrosa”. Così sono iniziati a circolare i primi video, come quello condiviso da Tiziano Arigoni che riprende un'auto, quasi sicuramente un fuoristrada, mentre affronta una strada non raggiunta dallo spazzaneve. Le immagini documentano la quantità di neve caduta in poche ore: circa un metro e anche 150 centimetri nelle località più alte. Ma le poche turbine in possesso della pubblica amministrazione non sono bastate a far fronte a un evento così improvviso. Poi l'intervento della Protezione Civile, già presente in seguito al terremoto del 2016, ha fatto il resto.