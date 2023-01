Anarchici in corteo di solidarietà per Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il 41bis

Sfilano in corteo a Torino gli anarchici, che partecipano alla manifestazione di solidarietà per Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Sassari e in sciopero della fame da oltre 80 giorni per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto.

Alla manifestazione partecipano anche attivisti dei centri sociali Askatasuna e Gabrio, del comitato No Tav Torino e cintura ed alcune forze politiche tra cui Rifondazione Comunista e Potere al popolo, nonché i Radicali.

Imponente lo schieramento delle forze dell'ordine. In Piazza Castello sono stati lanciati alcuni grossi petardi.

Domenica a Porta Genova, a Milano, la Fondazione anarchici informale ha organizzato un corteo di solidarietà per Alfredo Cospito.