Anarchici in piazza a Roma per Cospito. Scontri e cariche di polizia, un agente ferito, un fermo

Momenti di tensione oggi a Roma tra un gruppo di anarchici e polizia. I manifestanti, circa un centinaio, si sono riuniti a piazza Trilussa per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, in sciopero della fame da circa 100 giorni per protestare contro il 41 bis disposto nei suoi confronti per 4 anni.

Un piccolo gruppo di dimostranti ha cercato di forzare il cordone disposto dalle forze dell'ordine ma è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa. Sono state lanciate alcune bottiglie, unite a oggetti e fumogeni, probabilmente una bottiglia ha colpito uno degli agenti di polizia che è rimasto lievemente ferito al capo.

A quel punto è partita una piccola carica di alleggerimento da parte della polizia. Un manifestante è stato fermato dalla Digos di Roma nel corso degli scontri. L'uomo è stato portato in questura per essere identificato.

Il tutto, mentre Trastevere è affollata da giovani, arrivati per la movida del sabato sera. Un gruppo di anarchici ha rovesciato diversi vasi di piante in mezzo alla strada. Molte persone si sono rifugiate all'interno dei bar della zona di Trastevere.