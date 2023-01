Ancora una balena si spiaggia sulla costa di New York, forse colpa dell'eolico offshore

La balena è stata trovata al Lido Beach West Town Park sulle coste di Long Island, l'animale si è spiaggiato durante la notte ed era morto quando gli equipaggi sono arrivati ​​lunedì mattina. L'autopsia determinerà la causa del decesso. La balena era una femmina di quasi 10 metri che si stima pesasse circa 12 tonnellate ed era apparentemente in buone condizioni a giudicare dallo spessore del suo grasso.

20 giorni fa un altro cetaceo si era arenato sulle coste del New Jersey e altre due balene nei giorni scorsi sulle coste a sud di New York Verso Atlantic City, si contano così sette esemplari morti in poco più di un mese nel New Jersey e a New York. Alcuni legislatori hanno chiesto una pausa temporanea nei lavori di preparazione del fondale oceanico per i progetti eolici offshore nei due stati. Il governatore del New Jersey ha detto di non essere d'accordo con questa idea. La maggior parte dei gruppi ambientalisti del New Jersey ha comunque definito "infondata e prematura" l'associazione tra le morti e il lavoro eolico offshore.