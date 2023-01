L'arrivo in Chiesa di Andrea Piazzolla, factotum della Lollo accusato di sottrazione di beni

E' arrivato - senza parlare con la stampa - Andrea Piazzolla, l'assistente di Gina Lollobrigida al centro delle polemiche con la famiglia della diva scomparsa.

Negli ultimi anni, in lotta con il figlio della Lollo, il manager e factotum è stato accusato di circonvenzione di incapace e di aver sottratto all'attrice beni per milioni di euro. Il processo è in corso.