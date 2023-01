Antartide, si stacca iceberg grande quanto l'area metropolitana di Londra

Un nuovo distacco interessa la piattaforma di ghiaccio Brunt. La rottura dell'iceberg, la più grande registrata sul sito, è stata provocata da crepe naturali che si sono estese col tempo. Il nuovo blocco si stima essere grande quanto l'area metropolitana di Londra (Nota come la Grande Londra, ndr). Quantificato in Km, l'iceberg misurerebbe 1.550 chilometri quadrati. L'enorme massa di ghiaccio ha lasciato la sede di origine cedendo alle fratture che presenti dal 2012. La spaccatura è stata registrata domenica 22 gennaio. La prima rottura, invece, risale a febbraio 2021. Allora l'iceberg, dalle dimensioni più contenute, si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt per poi finire alla deriva nel mare di Weddell.