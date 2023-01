Il water da 10mila dollari con tavoletta intelligente e luci high tech

Una toilet "intelligente", così la definisce la società che l'ha esibita al Ces 2023 - Consumer Electronic Show - la fiera high tech di Las Vegas, in Nevada. La tavoletta si abbassa da sola quando ci si avvicina, ha luci high tech per illuminarla, ed è "auto-pulente", per la "modica" cifra di 10.000 dollari americani.

"Ha un bidet integrato con bacchetta in acciaio inossidabile e pulizia con raggi UV", così i creatori.

La fiera si è chiusa con 3.200 aziende e 115mila presenze, una quattro giorni dedicata alla tecnologia ed all'innovazione.

Una panoramica sul futuro in diversi settori, dai trasporti alla mobilità, dalla salute digitale alla sostenibilità, dal Web3 al metaverso.