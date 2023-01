Balcani. Le impressionanti immagini del fiume trasformato in una discarica galleggiante

Le immagini riprese dal drone rivelano le dimensioni del disastro ambientale in corso nei Balcani: alcuni tratti della Drina, uno dei fiumi più importanti e scenografici della regione che scorre lungo una parte del confine tra Bosnia-Erzegovina e Serbia, è pieno di rifiuti.

All'ingresso di Višegrad, cittadina orientale della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina al confine con la Serbia, le acque un tempo trasparenti sono ormai ricoperte da tonnellate di rifiuti galleggianti e immondizia di ogni genere: plastica, bottiglie, pneumatici di scarto, barili, frigoriferi ed elettrodomestici si sono accumulati dietro la barriera per i rifiuti installata a monte della diga.

Ad alimentare questo scempio concorre il fiume Lim che attraversa Serbia e Montenegro prima di gettarsi nella Drina. Nel suo percorso di oltre 200 km, il Lim raccoglie enormi quantità di spazzatura. la maggior parte di questi rifiuti proviene da alcune località di Serbia e Montenegro, con discariche situate proprio sulle sponde.

Le condizioni meteorologiche fanno il resto: quando i fiumi straripano dopo le forti piogge autunnali e invernali, come è avvenuto con le inondazioni degli ultimi giorni, tutti i rifiuti confluiscono vicino a Višegrad e diventano anche una seria minaccia per il funzionamento della centrala idroelettrica.

Il presidente dell'organizzazione ambientalista Udruženje građana Eko Centar Visegrad, Dejan Furtula, ha dichiarato a Reuters: "È una fonte di grande imbarazzo per tutti noi, perché sembra che non siamo in grado di risolvere questo problema che dura da ormai molto tempo".